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亚洲 | 2013年 6月 12日 星期三 15:41 BJT

韩国汇市：韩元回吐升幅近收平盘，韩债下滑

今日收盘价 上日收市价

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韩元/美元 1,133.6 1,134.0

日圆/韩元 11.7125/215 11.5308/446

韩国公债期货 * 105.84 106.05

五年期公债收益率 3.08% 3.00%

三年期公债收益率 2.88% 2.80%

韩国综合股价指数 1,909.91 1,920.68

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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