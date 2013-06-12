印尼央行周二宣布将隔夜存款利率(FASBI)上调25基点，至4.25%，6月12日起生效。该行周三表示，准备 在二级市场买入政府公债，并准备好确保向市场供应大量美元，以支撑走软的卢比。 [ID:nL3 T0EO0DC] 泰国央行5月29日会议纪录显示，央行货币政策委员会当时认为经济成长面临的风险升高，而且资本流动 出现波动。该央行在是次会议上决定将指标利率 下调25个基点至2.50%。会议记录显示，“委员 会认为在稳健的经济基本面基础上，泰国经济将继续增长，不过下行风险升高，因今年第一季经济增长逊于预 期。” 德国股市日报(Boersen-Zeitung)引述欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许称，为欧洲央行买债计划设定正式 限制，将降低市场对计划的信赖。 欧洲央行管委会成员马库赫周二称，技术上而言，欧洲央行可以在利率方面采取任何选项，包括零利率或 负利率，但目前没有讨论的需要，而该行已准备好必要时根据分析采取行动。 最新利率水准* 最近一次变动 美洲 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率8% 2013年5月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.50% 2013年5月9日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.75% 2013年5月7日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点 泰国 一天期附买回利率2.50% 2013年5月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点 印度 附买回利率7.25% 2013年5月3日降25基点 附卖回利率6.25% 2013年5月3日降25基点 印尼 指标利率5.75% 2012年2月9日下调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.50% 2013年5月2日降25基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率1.00% 2012年12月18日降25基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2012年9月13日上调25基点 一天期存款利率4.5% 2012年12月10日上调25基点 非洲 南非 附买回利率5.0% 2012年7月19日降50基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25 %。(完) (整理 洪曦)