版本:
中国
货币新闻 | 2013年 6月 12日 星期三 15:58 BJT

投行观点：高盛维持对短期大宗商品价格的中性建议

路透6月12日 - 高盛大宗商品研究显示：

* 维持对短期大宗商品价格的中性建议，预计12个月回报率为2.3%

* 认为今年下半年缺乏极端天气冲击，农业可能大幅下档

* 2014年底金价预估维持在每盎司1,270美元

* 大宗商品市场缺乏周期性方向或波动性，只有天气因素会给农业和天然气等市场带来波动。(完) (编译 王翔琼; 审校 王洋)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐