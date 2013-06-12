版本:
中国
货币新闻 | 2013年 6月 12日 星期三 16:12 BJT

表格：LME金属库存最新变化--6月12日

路透伦敦6月12日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨):

  品种        最新库存          变动
   铜          609,550          +300
   锡           14,495           -10
   铅          200,325        -2,225
   锌        1,096,250        -4,200
   铝        5,214,150       +15,725
   镍          183,720          +906
 铝合金         68,960          -100
 NASAAC        115,280          -100
 
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种   库存数据      库存分布                 品种      库存数据          库存分布
 铜     MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-GRD>             铅      MPB-STOCKS           <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝     MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-GRD>             锡      MSN-STOCKS           <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌     MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-GRD>         铝合金      MAA-STOCKS           <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍     MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-GRD>          NASAA      MNA-STOCKS           <0#MNASTX-LOC-GRD>
                                                                                                      
 
 (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐