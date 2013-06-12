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货币新闻 | 2013年 6月 12日 星期三 16:16 BJT

IEA月报：全球经济疲弱将限制石油需求增长

路透伦敦6月12日 - 国际能源署(IEA)周三报告称：

* 全球经济疲弱将限制今年的石油需求增长，多数OECD国家的需求明显下降

* 将2013年全球石油需求增长预估下调5,000桶至每日78.5万桶

* 5月OPEC原油供应日均增长13.5万桶至3,089万桶，受沙特阿拉伯、伊朗、阿联酋和科威特的产出拉动

* 沙特阿拉伯5月石油产出达致六个月高位，激增22万桶至日均956万桶

* OECD国家的4月商业原油库存增加1,670万桶至日均26.8亿桶

* 伊朗5月原油产出增加3万桶至日均268万桶，出口量从4月的日均83.5万桶反弹至139万桶

* 维持2013年非OPEC国家的原油供应量不变，为日均5,450万桶(完)

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