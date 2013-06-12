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亚洲 | 2013年 6月 12日 星期三 16:44 BJT

新兴汇市：印尼卢比走软无视央行调升存款利率，资本外流掼压泰铢

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 日圆                          96.60      96.04      -0.58     -10.16      86.79
 坡元                         1.2541     1.2549      +0.06      -2.57     1.2219
 台币*                        30.160     30.160      +0.00      -3.40     29.136
 韩元                        1133.30    1134.00      +0.06      -5.53    1070.60
 泰铢                          30.93      30.96      +0.10      -1.03      30.61
 菲律宾披索*                   43.03      43.20      +0.41      -4.59      41.05
 印尼卢比                    9850.00    9820.00      -0.30      -2.23    9630.00
 印度卢比                      58.07      58.39      +0.55      -5.30      54.99
 马币                         3.1345     3.1500      +0.49      -2.44     3.0580
 人民币*                      6.1333     6.1335      +0.00      +1.58     6.2303
 
    * 中国、菲律宾、台湾金融市场因假期休市。(完)
        
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 (编译 张若琪 审校 王洋)

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