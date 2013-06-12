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亚洲 | 2013年 6月 12日 星期三 16:54 BJT

金属期市：期铜自六周低位反弹，交易员关注本周欧元区通胀数据

0743GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7126.25 61.25 +0.87 -10.15

COMEX期铜 3.22 0.02 +0.66 -11.95

LME期铝 1901.00 14.00 +0.74 -8.30

LME期锌 1866.50 14.50 +0.78 -10.26

LME期镍 14431.00 -104.00 -0.72 -15.41

LME期铅 2148.75 -14.25 -0.66 -7.78

LME期锡 20376.00 -149.00 -0.73 -12.92

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪 审校 王洋)

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