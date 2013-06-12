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亚洲 | 2013年 6月 12日 星期三 16:28 BJT

亚洲橡胶：橡胶跌至九个月低点，需求前景蒙阴

东京工业品交易所(TOCOM)11月期胶 下跌8.5日圆，结算价每公斤240.1日圆。

该期约稍早低见237.4日圆，为2012年9月中旬以来最低。该水准较4月18日触及的今年前次低点242.6日圆下跌了2.1%。

“展望未来，供给季节性上升，需求前景疲软以及库存高企意味着期胶价格有可能下探2012年9月所见的最低点，”Tazawa说，其是指2012年9月5日触及的216.50日圆。

中国市场因端午节假期，从6月10-12日休市，将于周四恢复交易。

新加坡商品交易所(SICOM)近月7月合约 最新报每公斤232美分，下跌3.6美分。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋/侯向明; 审校 石冠兰/张若琪)

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