版本:
中国
货币新闻 | 2013年 6月 12日 星期三 16:56 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元触及三周高位，受好于预期的英国就业数据提振

欧元兑英镑 下跌约0.4%至0.8464英镑，为5月21日以来最低。数据公布前汇价报0.8490。

英镑兑美元 升至盘中高位1.5682美元，略低于上周所及四个月高点1.5685，且自数据公布前的约1.5650上涨。

9月英国公债期货 在数据公布后回吐温和涨幅，日内几无变动。(完) (编译 许娜/王翔琼; 审校 蔡美珍/王洋)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐