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亚洲 | 2013年 6月 12日 星期三 17:10 BJT

《汇市解析》技术面及价位预测

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3284    1.3314     -0.23     +0.68    1.3194
 美元/日圆                      96.68     96.01     +0.70    +11.46     86.74
 欧元/日圆                     128.43    127.83     +0.47    +12.21    114.46
 美元/瑞郎                     0.9270    0.9244     +0.28     +1.26    0.9155
 英镑/美元                     1.5663    1.5646     +0.11     -3.62    1.6251
 美元/加元                     1.0174    1.0184     -0.10     +2.55    0.9921
 澳元/美元                     0.9518    0.9424     +1.00     -8.42    1.0393
 新西兰元/美                   0.7948    0.7872     +0.97     -4.04    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     92.020    90.470     +1.71     +2.10    90.130
 新西兰元/日                   76.840    75.580     +1.67    -45.43   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     151.43    150.25     +0.79     +7.53    140.82
 澳元/新西兰                   1.1966    1.1960     +0.05     -4.58    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 (完)
      
      
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 (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)

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