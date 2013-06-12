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货币新闻 | 2013年 6月 12日 星期三 17:37 BJT

英国央行：委员费希尔称，必须力促银行将融资成本下滑效应传递出去

他表示，虽然不想看到仍然高企的房价上涨，但他确实希望交易数量增长以刺激需求。

“我们所有的政策都是试图使经济成长。我们不是只想要刺激房价而已，”费希尔在一企业会议中表示。

费希尔表示，经济再度缓慢扩张，并称今年第二季经济成长“看起来非常好”。(完) (编译 洪曦/王翔琼; 审校 张明钧)

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