重温稿-《亚洲债市分析》发行热潮过后流动性消退，恐不利后市发展

路透香港6月12日 - 将全球金融系统打造得更为安全的种种作为，会令亚洲更加容易受到信用市场的冲击，这让债券交易员担心，自5月末以来的大举抛售会演变成溃退之势。

全球盛行低利率，导致现在卖出美元、欧元或日圆计价的新债比以往任何时候都要容易，这催生了发债盛宴，亚洲和亚洲公司于是愈发依赖债券。

但交易这些债券的市场在缓慢乾涸，一旦这三大币种债券持有人认为是时候退出，那么市场会遭遇更为严重的抛售。

“问题是如果有人选择卖出所持债券，市场可能无力吸纳。如果达到那样的阶段，那么流动性会很快乾涸，并急转直下，”新加坡Mackenzie Investments的基金经理Dhimant Shah称。

自2008年全球金融危机以来，亚洲债市普遍呈现走高趋势，部分受助于西方央行为了振兴经济所释出的滚滚资金。以摩根大通信用组合指标来看，5月债市创危机以来最高水位。

不过过去一个月中，债市大幅下跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)或将开始撤出刺激举措引发不安情绪。摩根大通信用组合跟踪的债券收益率(殖利率)大幅攀升逾60个基点，基本是过去两周所达成的。其中2020年到期的印尼公债收益率 升势快于以往，过去一个月升近100个基点。

亚洲的市场流动性偏低，恐将衍生出更具爆炸性的抛售，缺少交易会造就价格真空，导致价格更急剧下滑，因投资者都争着卖出资产来换成现金，这种情形类似于雷曼危机时的黯淡时期。

“就我记忆所及，债市从来没有在无尾部风险事件的情形下像过去一个月那样快速下跌”，瑞信亚太信用交易主管Richard Cohen称。尾部风险指的是对金融市场有重大影响的突发事件。

**影响力很强的因素**

跟股市和汇市不一样，债市没有关于成交量的中心资料库。不过交易商说，因市场下滑，成交量已经大幅下跌，不过由于一些影响力很强的因素，过去一年流动性也普遍下降。

巴塞尔III新资本规定和美国多德-弗兰克(Dodd-Frank)法案的监管规则促使西方银行收缩全球业务，削减、甚至取消自营债券交易业务，并减持亚洲债券投资组合以降低风险。

同时，亚洲的银行还没有填补这一空缺的能力，或者风险胃纳。

此外，低利率环境下很容易发行新债，也令持有老债券比买卖更具吸引力。因此亚洲二级债券市场交易量减少。

对冲基金Oracle Capital Limited驻香港合伙人Fredric Teng表示，上述因素结合在一起让卖债券更难。

“这有点像猫和老鼠中，Tom想从Jerry的洞门口钻出来一样。如果投资者撤不出来，价格将出现疯狂的膝跳反应。”Teng表示。

这种挤压会对亚洲产生非常深远的影响，因为该地区对债券的胃纳在不断增加。

麦肯锡旗下McKinsey Global Institute的数据显示，2012年中期亚洲地区债券与国内生产总值(GDP)之比从2008年的133%升至155%，该比例还比1997年亚洲金融危机时要高。

诚然，市场上还没出现普遍恐慌的迹象。利率处于历史低位，以及在某些情况下债市监管规则放松，令新债发行位于纪录高位。

但市场下滑是超过四年的债市牛市可能将结束的第一个迹象，因为投资者预计美联储将缩减刺激举措。这种风险意味着投资者会对市场上的一些领域保持警惕。

**流动性低也有有利的一面**

“B”评级的中国房地产公司债券、斯里兰卡和越南及蒙古等主权债发行者，以及不常筹资、债券发行量仅1-2亿美元的发行者都苦于寻找买家。这些债券的流动性通常较低，因此在市场谨慎气氛弥漫时，买家进一步减少。

“若持有这些债券，要出售就得靠运气。就算这些债券价格便宜了不少，交易商也不会想要持有当中的部分债券，因为可能会找不到买家，”一美系银行驻香港交易商表示。他不愿具名，因他并未获得向媒体发言的授权。

但事情还有另一方面。

Fidleity International投资经理Bryan Collins表示，尽管偶尔出现的债市流动性偏低是一个风险，但他们也帮助消除了牛市的一些泡沫。

超低利率推动新发债券规模创纪录，但这也帮助降低了债务违约的风险，因为许多企业通过拉长发债年限为未偿还债务进行再融资。

这意味着，即便10年期美国公债收益率在5月初以来上涨64个基点至2.26%后进一步上扬，也不太可能在资金充裕的亚洲企业中引起恐慌。

利率上升必然会导致公债价格下跌，T. Rowe Price等一些全球基金公司在等候大举买进大跌的债券。

该公司固定收益投资专业人士Terry Moore表示，该公司利用具有避险效果的美国和德国公债进行仓位对冲。

“因此当债市波动性上升时，我们可以出售一些流动性高的债券，买入流动性低一些的债券，”Moore表示。Moore所在投资团队管理资产超过8,000亿美元。(完) (编译 杜明霞/石冠兰/李爽 审校 张明钧/王丽鑫)