更正-《新兴市场分析》随便买都会赚的时代已结束，基金经理挑肥拣瘦(6月13日)

(更正:因译文有误，内文倒数第二段应为“受惠”，而非“受贿”)

路透纽约6月11日 - 虽然投资者与新兴市场的热恋早已结束，但还有一些基金经理并未彻底抛弃这一领域。

基金经理以往将新兴市场视为单一的投资类别，如今为了达成收益，他们必须对要选择的每项资产、行业或国家进行非常仔细的研究。

刺激新兴市场上涨的因素，比如中国经济增长、发达经济体的量化宽松等已经减弱。这使得新兴经济体只能自立自强。

MSCI明晟新兴市场指数 今年已经下跌10%，因为市场担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)将撤回宽松货币政策，同时公债收益率(殖利率)上涨和大宗商品价格疲软也引发关切。整体而言，该指数自2011年5月以来已经下跌20%，这样的跌幅通常会被视为其已经进入熊市。

“新兴市场不再是安全的投资去处，”贝莱德执行董事暨新兴市场固定收益主管Sergio Trigo Paz表示。

风水轮流转。自2009-2011年，新兴市场是金融界的宠儿。由于发达经济体近乎停滞，全球投资者到经济增长强劲的中国和巴西寻求高回报。

在2009年1月至2011年1月期间，MSCI明晟新兴市场指数的回报率为133%，相比之下，同期的标准普尔500指数回报率为42%。

自2011年以来，巴西经济大幅降温，部分是由于中国经济放缓。

新兴市场的大量流动性已经不复存在。对于基本面强劲的特定新兴市场资产而言，这是一个买入的良机。

基金经理面临建立多资产组合、并对每项资产进行微观分析的挑战。他们均警告称，不可能像以前一样只要向新兴市场基金砸钱就行了。

**投资标的**

Ader Investment Management的首席执行官和首席投资官Jason Ader在澳门持有大量房地产和酒店投资。澳门经济依赖博彩和旅游业，Ader预期将为其投资创造大量收益。

“由于博彩和酒店产业，我们最大的关注点仍是澳门，”Ader表示，他所经营的公司大多是管理其家族及少部分投资人的资金。

Ader以后还打算买入上海和北京及其周遭地区的低价房产。

Capital Innovations LLC创始人和首席投资官Michael Underhill认为，新兴市场的某些产业看起来颇具吸引力，而中国就是最好的例子。该公司管理着1.45亿美元资产。

由于中国13亿人口产生庞大的交通和食品需求，他认为投资基础设施、食品和农业能具有良好的报酬潜力。

上个月，中国双汇国际计划以47亿美元收购美国Smithfield Foods Inc ，以因应中国对于美国猪肉日渐增长的需求。

部分基金经理认为金砖国家中的印度和巴西仍有机会。

Baron新兴市场基金的资产组合经理Michael Kass认为，印度的有线电视运营商和广播公司具有投资价值。他表示，印度监管部门要求有线电视提供商必须从模拟(类比)信号转换成数字信号，因此有线电视运营商应当能从中获益。

“这将使有线产业释放出大量投资，以推动通过有线网络的宽带接入渗透率，”Kass表示，并称他已经投资于有线运营商Den Networks Ltd 和Hathway Cable & Datacom Ltd 。

Kass管理的新兴市场基金有2,200万美元资产，今年增长7%。他表示，由于将有更多数码讯号节目内容准备播送，因此在广播电视业界具有主导地位的节目制作公司将会受惠最深。Kass称两家料将受惠的公司分别为Zee Entertainment Enterprise 及Sun电视网络

此外，Kass也将资金投向巴西的教育公司。他认为，随着经济多元化，巴西数量日益扩大、且相对年轻的中产阶层将需要教育为新工作做准备。他表示，Kroton Educacional 、Anhanguera Educacional 和Estacio Universities 最有可能从工作技能培训的需求中获益。(完)