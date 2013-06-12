重温稿-《中欧投资焦点》中国企业投资欧洲新兴国家能源业，以图在欧洲立足

路透波斯尼亚斯坦纳瑞6月11日 - 中国东方电气 参与在波斯尼亚北部兴建斯坦纳瑞(Stanari)电厂的投标活动，其战略很简单：为了在新兴欧洲立足而牺牲利润。

由于欧洲投资者们仍未摆脱债务危机的影响，所以几乎不会构成竞争威胁。在这种情况下，东方电气提出5.5亿欧元(7.1318亿美元)斯坦纳瑞电厂兴建计划，这对于该项目管理者、位于英国的Energy Financing Team来说，好到了难以拒绝的程度。

“逻辑很清晰，”斯坦纳瑞电厂负责人Savo Markovic表示，“东方电气的计划将使成本几乎减半，而且中国国家开发银行以优惠的条件为该项目提供3.5亿欧元的贷款。”该电厂的发电能力为300兆瓦，5月开始建设。

中国企业为了获得进入中欧和东南欧市场的机会，愿意折价且承担风险，这类交易如今越来越常见。巴尔干及其周边地区的经济在增长且监管宽松，而且中国企业可以帮助这些国家符合欧盟的发电标准，而且有助于其取得欧盟成员国资格。

“中国企业明显在寻找进入欧洲市场的切入点，他们将这一地区视为打入欧洲的入口，”德勤中欧中国服务集团主管Gabor Gion表示。

“他们在世界上其他人都在渴求资金的时候愿意投资，这是完美的搭配。”

对于东方电气而言，Stanari项目的确是个不错的战略选择。

东方电气的项目经理Hu Minsheng称，他们已对利润率降低有所准备，希望该项目将作为扩展市场策略的跳板。他还说，该公司对于开拓波斯尼亚及其周边国家市场，以及开发水电潜力很有兴趣。

波斯尼亚尤其受到投资者重视，因为该国拥有丰富的水电资源，是为数不多的有能力出口电力的巴尔干国家之一。目前该国正在寻求借助外国资金和技术扩展电力行业。

国营企业--中国水利水电建设集团公司 已被选中，负责在Neretva河上建设一座35兆瓦、价值1.2亿波斯尼亚马克(7,900万美元)的水电站。有五家中国企业入选与该国最大的公用事业公司EPBiH 合作，建设一座450兆瓦的燃煤发电厂，价值15亿马克，为该国自1992-1995年战争结束以来最大规模的投资。

**切入点**

德勤引述中国商务部的数字称，中国2012年对欧洲的总投资额增至770亿美元，2010年为590亿美元。

如果保持这一趋势，该数字到2014年可能增至1,000亿美元，其中约有半数将流向包括巴尔干地区和波罗的海沿岸的新兴欧洲国家。

中国前总理温家宝在去年4月宣布，提供100亿美元信贷额度以及5亿美元投资资金，以促进中国与该地区之间的经贸联系。此举凸显出中国在中欧与东南欧的雄心。

专家称，该地区能源行业尤其令中国感兴趣，因为有很大一部分电力仍需依赖逐渐老化且污染环境的燃煤发电厂提供。

巴尔干国家政府向投资能源行业的外国企业提供了建筑与土地方面的特许权，即允许外国企业在几年内获得发电厂的所有权，到期后须将所有权交还政府；另外政府还简化了规划和审批方面的监管手续。

“该地区正吸引到中国企业越来越大的兴趣，因为政府采购流程不再那么严格，”克罗地亚经济研究院的分析师Zeljko Lovrincevic表示。

“中国企业...并不仅仅为了获利。他们将一个项目视作扩张业务触角的机会，并投入自身的部分人力，”他补充道。

斯洛文尼亚是西巴尔干国家中唯一的欧盟成员国。克罗地亚将在下个月加入欧盟，黑山已经开始入盟谈判，而塞尔维亚估计很快也将开始谈判。马其顿、阿尔巴尼亚和波斯尼亚都还处于申请入盟的最初阶段。

对于东方电气的Hu Minsheng而言，赢得欧盟外围国家的项目，是向着在欧盟内部发展业务迈出的一步。