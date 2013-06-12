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货币新闻 | 2013年 6月 12日 星期三 18:11 BJT

欧元汇率：ECB委员韩伟森称，欧元水平接近历史波动水准

路透塔林6月12日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员韩伟森(Ardo Hansson)周三几乎未对欧元汇率表示忧心，称与先前的波动水准相符。

欧元兑美元周三升至三个半月高点，因市场再度预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能维持超宽松货币政策。

“我认为这样的势头接近历史水准，而我们认为欧元区有小幅度的经常帐盈余，”亦为爱沙尼亚央行总裁的韩伟森表示。

他称汇率是影响物价稳定的诸多因素之一。“因此就其从某一水准来到另一水准会对物价稳定造成冲击时，则必须纳入考量。”(完)

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