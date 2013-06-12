马来西亚期市：棕榈油期货小跌，投资者等待美国农业供需报告出炉

全球金市：金价料创一年来最佳季度表现，受政治面不确定性支撑
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
“市场正在盘整，且在美国农业部今天的报告出炉前，也见到一些平仓。农业部报告或为本周余下时段的交易设定走向，”马来西亚一外资商品经纪商交易员说。
指标8月棕榈油期货 收低0.2%，报每吨2,451马币(林吉特)。盘中在2,445-2,465马币的狭幅区间交投。
整体成交量为17,932口，远低于平日的35,000口，因交易商静待美国农业部报告。中国的大连商品交易所仍因三天的假期休市，将于周四恢复交易。
路透市场分析师王涛称，技术面仍显示棕榈油或跌向2,430马币的目标，因在2,473马币阻力附近已形成顶部。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透上海3月31日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(4月5日)招标增发至多70 亿元人民币固息扶贫专项金融债，期限五年;该行上日曾公告，当日同时招标增发的还有两 期固息债，规模不超过100亿元人民币，期限包括一年及10年。 上述三期债中，五年期品种为该行2016年第13期 扶贫专项金融债的增 发债，票面利率为2.98%；一年及10年分别为今年第一期 和第五期<CN17040 5=CFXS>第10次增发债，票面利率3.20%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第1/5期、2016年第13期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：各50亿；5年：70亿 期限/计息方式 1//5/10年固息 招标时间 4月5日下午14:
路透北京3月31日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。