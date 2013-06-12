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亚洲 | 2013年 6月 12日 星期三 18:38 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货小跌，投资者等待美国农业供需报告出炉

“市场正在盘整，且在美国农业部今天的报告出炉前，也见到一些平仓。农业部报告或为本周余下时段的交易设定走向，”马来西亚一外资商品经纪商交易员说。

指标8月棕榈油期货 收低0.2%，报每吨2,451马币(林吉特)。盘中在2,445-2,465马币的狭幅区间交投。

整体成交量为17,932口，远低于平日的35,000口，因交易商静待美国农业部报告。中国的大连商品交易所仍因三天的假期休市，将于周四恢复交易。

路透市场分析师王涛称，技术面仍显示棕榈油或跌向2,430马币的目标，因在2,473马币阻力附近已形成顶部。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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