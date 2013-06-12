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货币新闻 | 2013年 6月 12日 星期三 19:19 BJT

欧元区经济：欧洲央行执委亚斯穆森称目前不宜讨论修改欧洲央行使命

路透德国卡尔斯鲁厄6月12日 - 欧洲央行执委亚斯穆森周三对展开讨论修改欧洲央行使命一事提出警告。(完)

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