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亚洲 | 2013年 6月 12日 星期三 19:07 BJT

东南亚股市：泰国股市续跌，印尼股市反弹

涨跌       当日     今年以来    2012年
                                     最新报价     点数       涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                     
 汤森路透东南亚指数                     421.15       7.92      +1.92      -0.70     424.10
 新加坡                                3153.48     -16.90      -0.53      -0.43    3167.08
 马来西亚                              1775.12      -4.45      -0.25      +5.10    1688.95
 泰国                                  1433.47     -19.16      -1.32      +2.98    1391.93
 印尼                                  4697.88      87.94      +1.91      +8.83    4316.69
 菲律宾                                   休市       休市       休市     +12.80    5812.73
 越南                                   518.24      -3.71      -0.71     +25.26     413.73
 (完)

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