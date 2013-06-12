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货币新闻 | 2013年 6月 12日 星期三 19:33 BJT

欧元区经济：目前为止欧洲央行采行的措施并未违反职权--德国副财长

路透柏林6月12日 - 德国副财长Steffen Kampeter周三称，目前为止欧洲央行采行的措施并未违反职权。(完)

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