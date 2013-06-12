印度评等：惠誉将主权评等展望由负面升至稳定

全球金市：金价料创一年来最佳季度表现，受政治面不确定性支撑
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透孟买6月12日 - 评等机构惠誉周三称，已将印度主权评等展望由负面升至稳定，因印度政府采取措施控制预算赤字。
惠誉预测印度政府将大致达成2013/14财年赤字/国内生产总值(GDP)之比为4.8%的目标。
惠誉表示，通货膨胀出现趋缓迹象，在形成更良好的投资氛围之前，印度经济复苏可能持续缓慢。
惠誉在2012年6月将印度评等展望列入负面，跟进标准普尔脚步。但标准普尔上个月仍对印度评等维持负面展望。(完) (编译 蔡美珍; 审校 李婷仪)
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透上海3月31日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(4月5日)招标增发至多70 亿元人民币固息扶贫专项金融债，期限五年;该行上日曾公告，当日同时招标增发的还有两 期固息债，规模不超过100亿元人民币，期限包括一年及10年。 上述三期债中，五年期品种为该行2016年第13期 扶贫专项金融债的增 发债，票面利率为2.98%；一年及10年分别为今年第一期 和第五期<CN17040 5=CFXS>第10次增发债，票面利率3.20%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第1/5期、2016年第13期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：各50亿；5年：70亿 期限/计息方式 1//5/10年固息 招标时间 4月5日下午14:
路透北京3月31日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。