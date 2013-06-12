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亚洲 | 2013年 6月 12日 星期三 19:30 BJT

印度评等：惠誉将主权评等展望由负面升至稳定

路透孟买6月12日 - 评等机构惠誉周三称，已将印度主权评等展望由负面升至稳定，因印度政府采取措施控制预算赤字。

惠誉预测印度政府将大致达成2013/14财年赤字/国内生产总值(GDP)之比为4.8%的目标。

惠誉表示，通货膨胀出现趋缓迹象，在形成更良好的投资氛围之前，印度经济复苏可能持续缓慢。

惠誉在2012年6月将印度评等展望列入负面，跟进标准普尔脚步。但标准普尔上个月仍对印度评等维持负面展望。(完) (编译 蔡美珍; 审校 李婷仪)

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