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货币新闻 | 2013年 6月 12日 星期三 19:53 BJT

中欧贸易：欧盟正在推动向WTO申诉抗议中国钢管关税--官员

路透巴黎6月12日 - 欧盟工业执委Antonio Tajani周三表示，欧盟计划向世界贸易组织(WTO)提出申诉，抗议中国对用于发电厂的钢管课征关税。

“我们正在进行。我们目前是初步阶段。再过几天就会有新消息，”他在巴黎一项会议场边向路透表示。(完) (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)

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