版本:
中国
货币新闻 | 2013年 6月 12日 星期三 20:46 BJT

欧洲金融：银行联盟是朝向欧洲加强整合最重要的一步--德国央行官员

路透柏林6月12日 - 德国央行执委会成员Andreas Dombret周三称，银行联盟是朝向欧洲加强整合最重要的一步。(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐