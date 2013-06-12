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亚洲 | 2013年 6月 12日 星期三 20:35 BJT

国际油市：亚洲燃料油跨月价差触及2012年1月来最高水准

路透新加坡6月12日 - 亚洲燃料油市场周三走强，区域指标燃料油即期跨月价差触及2012年1月以来最高水准；与此同时，现货升水上升，主要受店头交易(OTC)积极买盘的支撑。

180-cst燃料油6月/7月价差报每吨11美元，较6月7日止当周收盘水准高约4美元；现货升水上扬4-5美元，报每吨11.92美元。

交易商表示，市场当前的力道可能和西方7月流入亚洲的套利船货减少有关。

初步估计显示，西方7月流向亚洲的船货约有400-450万吨，持平6月水准，但远低于4月和5月。

OTC市场周三约有14万吨180-cst燃料油交易。

现货交易共七笔成交。

BP向维多公司和三井购买8万吨7月2-6日及7月8-12日装运的180-cst燃料油。

嘉能可向Castleton和Lukoil购买4万吨6月27日-7月1日及7月2-6日装运的180-cst燃料油。

中石油向维多公司购买2万吨船货。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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