国际油市：亚洲燃料油跨月价差触及2012年1月来最高水准

全球金市：金价料创一年来最佳季度表现，受政治面不确定性支撑
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透新加坡6月12日 - 亚洲燃料油市场周三走强，区域指标燃料油即期跨月价差触及2012年1月以来最高水准；与此同时，现货升水上升，主要受店头交易(OTC)积极买盘的支撑。
180-cst燃料油6月/7月价差报每吨11美元，较6月7日止当周收盘水准高约4美元；现货升水上扬4-5美元，报每吨11.92美元。
交易商表示，市场当前的力道可能和西方7月流入亚洲的套利船货减少有关。
初步估计显示，西方7月流向亚洲的船货约有400-450万吨，持平6月水准，但远低于4月和5月。
OTC市场周三约有14万吨180-cst燃料油交易。
现货交易共七笔成交。
BP向维多公司和三井购买8万吨7月2-6日及7月8-12日装运的180-cst燃料油。
嘉能可向Castleton和Lukoil购买4万吨6月27日-7月1日及7月2-6日装运的180-cst燃料油。
中石油向维多公司购买2万吨船货。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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路透上海3月31日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(4月5日)招标增发至多70 亿元人民币固息扶贫专项金融债，期限五年;该行上日曾公告，当日同时招标增发的还有两 期固息债，规模不超过100亿元人民币，期限包括一年及10年。 上述三期债中，五年期品种为该行2016年第13期 扶贫专项金融债的增 发债，票面利率为2.98%；一年及10年分别为今年第一期 和第五期<CN17040 5=CFXS>第10次增发债，票面利率3.20%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第1/5期、2016年第13期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：各50亿；5年：70亿 期限/计息方式 1//5/10年固息 招标时间 4月5日下午14:
路透北京3月31日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。