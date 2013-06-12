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货币新闻 | 2013年 6月 12日 星期三 21:03 BJT

欧洲金融：德国央行总裁称基于稳定性风险，他支持对欧洲央行弹性空间设限

德国央行总裁魏德曼周三向德国宪法法院表示，基于稳定性风险，他支持对欧洲央行弹性空间设限。(完)

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