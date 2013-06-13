中国公开市场：今日不进行任何操作，本周将净投放920亿元

美国各类经济指标总览--2017/4/10
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月) +0.3 (1月) 实质所得(%)
路透上海6月13日 - 业内人士周四透露，中国人民银行今日公开市场未进行任何操作。据此计算，本周将净投放920亿元人民币。
这也是自央行5月重启三个月央票以来，首次暂停发行。本周公开市场一级交易商此前可上报28天正回购、14天逆回购以及三个月期央票需求。
一位知情人士上周五向路透表示，央行当日首次运用了公开市场短期流动性调节工具(SLO)，以扶助部分机构因存款准备金清算补缴等扰动产生难以为继的流动性。
本周一至周三为端午节假期，主要金融市场均休市。
上周央行公开市场净投放达1,600亿元，创下四个月来单周新高，但对于缓解近期日益紧张的资金面仍显杯水车薪。 (完) (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月) +0.3 (1月) 实质所得(%)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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