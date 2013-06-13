中国公开市场：今日不进行任何操作，本周将净投放920亿元

路透上海6月13日 - 业内人士周四透露，中国人民银行今日公开市场未进行任何操作。据此计算，本周将净投放920亿元人民币。

这也是自央行5月重启三个月央票以来，首次暂停发行。本周公开市场一级交易商此前可上报28天正回购、14天逆回购以及三个月期央票需求。

一位知情人士上周五向路透表示，央行当日首次运用了公开市场短期流动性调节工具(SLO)，以扶助部分机构因存款准备金清算补缴等扰动产生难以为继的流动性。

本周一至周三为端午节假期，主要金融市场均休市。