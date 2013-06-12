国际油市：亚洲石脑油价格下跌，受大量供给影响

路透新加坡6月12日 - 亚洲石脑油价格周三跌至两周半低点每吨864美元，7月下半月及8月下半月的价差为每吨4美元，较三个月前大跌86%。

过去六个月由西方运抵亚洲的船货，令卖方受到打击，在供应面的压力下，升水大跌。

韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进5万吨7月下半月运抵的石脑油，成本加运费(C&F)每吨较日本报价升水1美元，为8月21日以来最低。

下个月预定抵达亚洲的欧洲及地中海船货数量约76万吨，低于1-6月平均每月98万吨的水准，但交易商表示，到货数量减少的情况可能维持不久。

“基于美国及欧洲的经济情势，西方大量出口至亚洲的情况很有可能会变成新常态，”新加坡一交易员称。

亚洲汽油裂解价差下跌近6%，至每桶11.95美元，上日曾触及逾三个月高位。交易商表示，这次修正没有造成负面影响。

因有来自印度的需求，市场仍获得支撑，但交易商表示，一旦夏季假期需求结束，支撑将消退。(完)

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