国际油市：亚洲石脑油价格下跌，受大量供给影响

全球金市：金价料创一年来最佳季度表现，受政治面不确定性支撑
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透新加坡6月12日 - 亚洲石脑油价格周三跌至两周半低点每吨864美元，7月下半月及8月下半月的价差为每吨4美元，较三个月前大跌86%。
过去六个月由西方运抵亚洲的船货，令卖方受到打击，在供应面的压力下，升水大跌。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进5万吨7月下半月运抵的石脑油，成本加运费(C&F)每吨较日本报价升水1美元，为8月21日以来最低。
下个月预定抵达亚洲的欧洲及地中海船货数量约76万吨，低于1-6月平均每月98万吨的水准，但交易商表示，到货数量减少的情况可能维持不久。
“基于美国及欧洲的经济情势，西方大量出口至亚洲的情况很有可能会变成新常态，”新加坡一交易员称。
亚洲汽油裂解价差下跌近6%，至每桶11.95美元，上日曾触及逾三个月高位。交易商表示，这次修正没有造成负面影响。
因有来自印度的需求，市场仍获得支撑，但交易商表示，一旦夏季假期需求结束，支撑将消退。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
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路透上海3月31日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(4月5日)招标增发至多70 亿元人民币固息扶贫专项金融债，期限五年;该行上日曾公告，当日同时招标增发的还有两 期固息债，规模不超过100亿元人民币，期限包括一年及10年。 上述三期债中，五年期品种为该行2016年第13期 扶贫专项金融债的增 发债，票面利率为2.98%；一年及10年分别为今年第一期 和第五期<CN17040 5=CFXS>第10次增发债，票面利率3.20%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第1/5期、2016年第13期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：各50亿；5年：70亿 期限/计息方式 1//5/10年固息 招标时间 4月5日下午14:
路透北京3月31日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。