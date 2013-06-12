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货币新闻 | 2013年 6月 12日 星期三 21:42 BJT

欧洲金融：希腊完成银行体系资本重组后，纾困基金余款最高将达70亿欧元

路透雅典6月12日 - 希腊央行总裁普罗沃普洛斯(George Provopoulos)周三向国会表示，等到完成希腊银行体系资本重组后，希腊银行援救基金HFSF将还有60-70亿欧元余款。(完)

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