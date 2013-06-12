国际油市：亚洲柴油裂解价差触及九周高点，受东南亚需求支撑

全球金市：金价料创一年来最佳季度表现，受政治面不确定性支撑
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透新加坡6月12日 - 亚洲柴油裂解价差周三触及九周高点每桶17.14美元，受东南亚需求支撑；航煤裂解价差则报每桶16.43美元，为两个月高点，因近日炼厂开工率降低，供应趋紧。
越南Petrolimex求购两笔中程船舶规模6月交付船货，招标于周三结束。该公司一笔既有的第二季合约购买了逾20万吨柴油。
印尼则买进50万桶6月装运柴油，数量远低于原本寻求的逾100万桶。
“供应较以往稍紧一点，但我不认为这样算供应吃紧。”一交易商称。“我的看法是，需求没有多数人预期的那么强。”
新加坡现货交易方面，完成两笔柴油交易，但未达成任何航煤交易。
嘉能可向BP买进25万桶6月27日-7月1日自新加坡装运的500ppm柴油，每桶升水1.70美元。
维多公司卖给兴隆15万桶7月3-7日自Tanjung Bin装运的500ppm柴油，每桶升水0.90美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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路透上海3月31日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(4月5日)招标增发至多70 亿元人民币固息扶贫专项金融债，期限五年;该行上日曾公告，当日同时招标增发的还有两 期固息债，规模不超过100亿元人民币，期限包括一年及10年。 上述三期债中，五年期品种为该行2016年第13期 扶贫专项金融债的增 发债，票面利率为2.98%；一年及10年分别为今年第一期 和第五期<CN17040 5=CFXS>第10次增发债，票面利率3.20%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第1/5期、2016年第13期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：各50亿；5年：70亿 期限/计息方式 1//5/10年固息 招标时间 4月5日下午14:
路透北京3月31日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。