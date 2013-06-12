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亚洲 | 2013年 6月 12日 星期三 21:36 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差触及九周高点，受东南亚需求支撑

路透新加坡6月12日 - 亚洲柴油裂解价差周三触及九周高点每桶17.14美元，受东南亚需求支撑；航煤裂解价差则报每桶16.43美元，为两个月高点，因近日炼厂开工率降低，供应趋紧。

越南Petrolimex求购两笔中程船舶规模6月交付船货，招标于周三结束。该公司一笔既有的第二季合约购买了逾20万吨柴油。

印尼则买进50万桶6月装运柴油，数量远低于原本寻求的逾100万桶。

“供应较以往稍紧一点，但我不认为这样算供应吃紧。”一交易商称。“我的看法是，需求没有多数人预期的那么强。”

新加坡现货交易方面，完成两笔柴油交易，但未达成任何航煤交易。

嘉能可向BP买进25万桶6月27日-7月1日自新加坡装运的500ppm柴油，每桶升水1.70美元。

维多公司卖给兴隆15万桶7月3-7日自Tanjung Bin装运的500ppm柴油，每桶升水0.90美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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