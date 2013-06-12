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亚洲 | 2013年 6月 12日 星期三 21:40 BJT

美国热股：百胜集团中国店面5月销量下滑19%，股价盘初上涨

路透6月12日 - 肯德基母公司--美国百胜集团 周二公布，5月中国店面销售估计下降19%，降幅小于4月。中国4月时出现禽流感疫情，令食客对鸡肉敬而远之。

百胜集团周三盘初股价上涨0.67%，报72.24美元。(完)

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