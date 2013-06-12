表格：EIA与API一周美国石油库存数据比较

台湾新债：裕融企业将发行20亿台币无担保公司债，利率暂定1.07%--文件
路透台北3月31日 - 据路透周五获得的文件显示，台湾大型汽车制造厂裕隆汽车<2201. TW>集团旗下裕融企业将发行20亿台币三年期无担保公司债，以1.07%定价。 中华信评授予裕融长期信用等级为twA。(完) 参看台湾债市相关新闻,请点选 (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)
路透6月12日 - 以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表。
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
06/07/13 较上周 较上年 06/07/13 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动 原油 396.3 9.0 10.6 393.8 2.5 9.4 馏分油 121.9 0.2 0.9 122.1 -1.2 2.1 汽油 221.2 1.0 17.3 221.5 2.7 19.7 取暖油 16.5 0.6 -9.3 16.4 0.7 -8.3 新配方(RFG)汽油 0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0 0.0 煤油型航空燃料 39.7 -0.5 1.0 40.8 1.7 1.6 原油日加工量 15.2 -0.1 -0.1 15.2 -0.2 -0.4 分析师原本预估EIA会公布上周原油库存减少70万桶，汽油库存增加60万桶，馏分油库存增加150万桶。(完)
* EIA一周美国石油库存相关报导
* EIA一周美国石油供需平衡表
* API一周美国石油库存详细报导 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透台北3月31日 - 据路透周五获得的文件显示，台湾大型汽车制造厂裕隆汽车<2201. TW>集团旗下裕融企业将发行20亿台币三年期无担保公司债，以1.07%定价。 中华信评授予裕融长期信用等级为twA。(完) 参看台湾债市相关新闻,请点选 (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透上海3月31日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(4月5日)招标增发至多70 亿元人民币固息扶贫专项金融债，期限五年;该行上日曾公告，当日同时招标增发的还有两 期固息债，规模不超过100亿元人民币，期限包括一年及10年。 上述三期债中，五年期品种为该行2016年第13期 扶贫专项金融债的增 发债，票面利率为2.98%；一年及10年分别为今年第一期 和第五期<CN17040 5=CFXS>第10次增发债，票面利率3.20%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第1/5期、2016年第13期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：各50亿；5年：70亿 期限/计息方式 1//5/10年固息 招标时间 4月5日下午14: