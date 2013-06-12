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货币新闻 | 2013年 6月 12日 星期三 22:36 BJT

表格：EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透6月12日 - 以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表。

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

06/07/13 较上周 较上年 06/07/13 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动 原油 396.3 9.0 10.6 393.8 2.5 9.4 馏分油 121.9 0.2 0.9 122.1 -1.2 2.1 汽油 221.2 1.0 17.3 221.5 2.7 19.7 取暖油 16.5 0.6 -9.3 16.4 0.7 -8.3 新配方(RFG)汽油 0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0 0.0 煤油型航空燃料 39.7 -0.5 1.0 40.8 1.7 1.6 原油日加工量 15.2 -0.1 -0.1 15.2 -0.2 -0.4 分析师原本预估EIA会公布上周原油库存减少70万桶，汽油库存增加60万桶，馏分油库存增加150万桶。(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导

* EIA一周美国石油供需平衡表

* API一周美国石油库存详细报导 (编译 利棣儿；审校 李军)

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