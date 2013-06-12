版本:
中国
货币新闻 | 2013年 6月 13日 星期四 02:14 BJT

美国数据：5月预算赤字扩大至1,390亿美元，高于上年同期-财政部

路透华盛顿6月12日 - 美国财政部周三公布，5月联邦预算赤字为1,390亿美元，较上年同期上升11%，且高于分析师预期，部份是因福利支出日期调整的暂时性因素。

从10月开始的美国2013年财年迄今累积预算赤字收窄至6,260亿美元，较2012财年同期大幅下降26%。

政府5月收入为1,970亿美元，较2012年同期上升9%。

政府5月支出为3,360亿美元，高于上年同期的3,050亿美元，部份原因是将部份福利支出从6月提前至5月支付。

财政部表示，2013年财年迄今七个月政府支出较2012财年同期增加1%，至2.4万亿美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐