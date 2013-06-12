美国数据：5月预算赤字扩大至1,390亿美元，高于上年同期-财政部

全球金市：金价料创一年来最佳季度表现，受政治面不确定性支撑
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透华盛顿6月12日 - 美国财政部周三公布，5月联邦预算赤字为1,390亿美元，较上年同期上升11%，且高于分析师预期，部份是因福利支出日期调整的暂时性因素。
从10月开始的美国2013年财年迄今累积预算赤字收窄至6,260亿美元，较2012财年同期大幅下降26%。
政府5月收入为1,970亿美元，较2012年同期上升9%。
政府5月支出为3,360亿美元，高于上年同期的3,050亿美元，部份原因是将部份福利支出从6月提前至5月支付。
财政部表示，2013年财年迄今七个月政府支出较2012财年同期增加1%，至2.4万亿美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透上海3月31日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(4月5日)招标增发至多70 亿元人民币固息扶贫专项金融债，期限五年;该行上日曾公告，当日同时招标增发的还有两 期固息债，规模不超过100亿元人民币，期限包括一年及10年。 上述三期债中，五年期品种为该行2016年第13期 扶贫专项金融债的增 发债，票面利率为2.98%；一年及10年分别为今年第一期 和第五期<CN17040 5=CFXS>第10次增发债，票面利率3.20%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第1/5期、2016年第13期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：各50亿；5年：70亿 期限/计息方式 1//5/10年固息 招标时间 4月5日下午14:
路透北京3月31日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。