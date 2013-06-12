英国债市：英债收益率持稳，上日曾触及四个月高位

路透伦敦6月12日 - 英国政府公债收益率周三暂停上涨，上一交易日曾触及四个月高点；利率期货的跌势看似尤为过度。

全球公债价格均承受压力，因市场担心美国联邦储备理事会(美联储, FED)恐会开始缩减买债计划。

周二的英债标售平淡无奇，加之英国经济恢复迹象和未来几周的大量新债供应，进一步削弱了英国公债需求。当日10年期公债收益率 触及2.241%，为2月中旬以来最高。

收益率周三下滑至2.18%，日内上涨1个基点。

2014年12月英镑短期利率期货 日内走高4个跳动点，投资者认为提早升息的机率降低。该合约周二时曾触及一年低位99.02。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔警告称，该国经济恢复时间或长于美国，给周三略微好转的市场人气提供了支持。

“费希尔的言论...他或许不是最后一个试图通过讲话让(英债)收益率下降的人。”野村分析师Andy Chaytor说。

9月英债期货 上涨9个跳动点，报114.25，可比德债期货则下跌7个跳动点。

英债收益率较可比德债收益率收窄1个基点，至57个基点。(完)

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