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货币新闻 | 2013年 6月 13日 星期四 01:05 BJT

表格：美国财政部续发10年期公债得标利率为2.209%，投标倍数为2.53

路透华盛顿6月12日 - 美国财政部称，其10年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率 高值 2.209% 中值 2.168% 低值 2.080% 价格/得标 价格 99.933134 高值得标比率 33.20% 投标倍数 2.53 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 21,000,017,400 总投标 53,104,649,400 竞争性投标得标 20,983,168,000 非竞争性投标得标 16,849,400 FED附加 0

发行细节 发行日 2013/06/17 到期日 2023/05/15 CUSIP码 912828VB3

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

美国公债标售指南页面,请点选

(编译 利棣儿；审校 李军)

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