表格: 美国4月企业库存较前月增长0.3%，预期为增长0.3%

标题新闻：加拿大3月房屋开工年率为25.37万户，2月修正为21.43万户--CMHC
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路透6月13日 - 美国商务部周四公布，美国4月企业库存较前月增长0.3%，预估为增长0.3%。3月经修正后为下跌0.1，前值为持平。
4月企业库存及销售数据如下(经季节调整):
(变动百分比) 4月 3月 (前值) 13年/12年4月
库存 0.3 -0.1 持平 4.2
销售 -0.1 -1.2 -1.1 1.5
(以10亿美元计) 4月 3月 (前值) 12年4月
库存 1,657.2 1,652.7 1,640.9 1,590.9
销售 1,267.9 1,269.5 1,269.6 1,249.3
库存/销售比 1.31 1.30 1.29 1.27 (完)
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(编译 利棣儿；审校 于春红)
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