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货币新闻 | 2013年 6月 13日 星期四 05:13 BJT

新西兰央行：维持指标利率在2.5%不变，一如预期

路透惠灵顿6月13日 - 新西兰央行周四维持指标利率在2.5%不变，一如市场预期，称预计将在今年剩余时间保持利率不变，因尽管经济成长加速，但仍认为通胀风险受控。 接受路透调查的所有16名分析师此前均预期本次维持利率不变，有三位分析师预计央行将在今年9-12月期间升息，其余的13位预计将在明年升息。

新西兰央行称明年下半年前新西兰经济成长预计将加速至约3.5%，之后有所放缓。预计明年下半年前通胀将升至目标区间中点。

新西兰央行表示尽管已下滑，但新西兰元仍估值过高，对经济构成阻力。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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