澳新经济指标预测--6月13日-6月20日****

全球金市：金价料创一年来最佳季度表现，受政治面不确定性支撑
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 6月10日当周 6月13日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲就业人数(万人) 5月 减少1 增加5.01 全职就业人数(万人) -- 增加3.45 就业参与率 65.2% 65.3% 失业率 5.6% 5.5% 2245 新西兰食品价格指数 5月 -- +0.2% 6月14日(五) 暂无重要经济数据公布 6月17日当周 6月17日(一) 暂无重要经济数据公布 6月18日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰季度经常账(亿新西兰元) 第一季 赤字5.75 赤字32.60 新西兰年度经常账(亿新西兰元) 截止第一季 赤字100.4 赤字105.0 6月19日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.6% +1.5% (较上年同期) 第一季 +2.5% +3.0% 6月20日(四) 暂无重要经济数据公布 (完)
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透上海3月31日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(4月5日)招标增发至多70 亿元人民币固息扶贫专项金融债，期限五年;该行上日曾公告，当日同时招标增发的还有两 期固息债，规模不超过100亿元人民币，期限包括一年及10年。 上述三期债中，五年期品种为该行2016年第13期 扶贫专项金融债的增 发债，票面利率为2.98%；一年及10年分别为今年第一期 和第五期<CN17040 5=CFXS>第10次增发债，票面利率3.20%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第1/5期、2016年第13期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：各50亿；5年：70亿 期限/计息方式 1//5/10年固息 招标时间 4月5日下午14:
路透北京3月31日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。