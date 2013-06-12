日韩经济指标预测--6月13日-6月20日****

全球金市：金价料创一年来最佳季度表现，受政治面不确定性支撑
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 6月10日当周 6月13日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 韩国央行公布利率决定 6月 2.50% 2.50% 6月14日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国贸易收支(亿美元) 5月修正值 -- 60.3 出口(较上年同期) +3.2% 进口(较上年同期) -4.8% 6月17日当周 6月17日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 5月 -- -2.8% (较上月) -0.3% 6月18日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0430 日本工业生产(较前月) 4月修正值 -- +1.7% 日本产能利用指数(较前月) -- -0.8% 2350 日本贸易收支(亿日圆) 5月 -- 逆差3,624 出口(较上年同期) -- +1.1% 进口(较上年同期) -- +5.5% 6月19日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 6月 -- 负13 6月20日(四) 暂无重要经济指标公布。(完)
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透上海3月31日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(4月5日)招标增发至多70 亿元人民币固息扶贫专项金融债，期限五年;该行上日曾公告，当日同时招标增发的还有两 期固息债，规模不超过100亿元人民币，期限包括一年及10年。 上述三期债中，五年期品种为该行2016年第13期 扶贫专项金融债的增 发债，票面利率为2.98%；一年及10年分别为今年第一期 和第五期<CN17040 5=CFXS>第10次增发债，票面利率3.20%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第1/5期、2016年第13期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：各50亿；5年：70亿 期限/计息方式 1//5/10年固息 招标时间 4月5日下午14:
路透北京3月31日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。