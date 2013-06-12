全球外汇市场6月13日主要消息

全球金市：金价料创一年来最佳季度表现，受政治面不确定性支撑
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
(除特别说明外，均为GMT时间)
6月12日(三)
2350 - 日本一周资本流动数据
6月13日(四)
-- - 日本央行政策委员会审议委员白井早由里讲话。
0130 - 澳洲5月就业数据
0715 - 瑞士5月生产者/进口物价
1230 - 美国5月进出口物价
1230 - 美国5月零售销售
1230 - 美国一周初请失业金人数
1230 - 加拿大第一季产能利用率
1230 - 加拿大4月新屋价格指数
1400 - 美国4月企业库存
1700 - 欧洲央行管委会委员兼德国央行总裁魏德曼在慕尼黑经济学家校友俱乐部，就危机经济学发表讲话
2030 - 美联储一周资产负债表
2245 - 新西兰5月食品价格指数(完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 张涛; 审校 白云)
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透上海3月31日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(4月5日)招标增发至多70 亿元人民币固息扶贫专项金融债，期限五年;该行上日曾公告，当日同时招标增发的还有两 期固息债，规模不超过100亿元人民币，期限包括一年及10年。 上述三期债中，五年期品种为该行2016年第13期 扶贫专项金融债的增 发债，票面利率为2.98%；一年及10年分别为今年第一期 和第五期<CN17040 5=CFXS>第10次增发债，票面利率3.20%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第1/5期、2016年第13期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：各50亿；5年：70亿 期限/计息方式 1//5/10年固息 招标时间 4月5日下午14:
路透北京3月31日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。