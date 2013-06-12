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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 06:29 BJT

全球外汇市场6月13日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

6月12日(三)

2350 - 日本一周资本流动数据

6月13日(四)

-- - 日本央行政策委员会审议委员白井早由里讲话。

0130 - 澳洲5月就业数据

0715 - 瑞士5月生产者/进口物价

1230 - 美国5月进出口物价

1230 - 美国5月零售销售

1230 - 美国一周初请失业金人数

1230 - 加拿大第一季产能利用率

1230 - 加拿大4月新屋价格指数

1400 - 美国4月企业库存

1700 - 欧洲央行管委会委员兼德国央行总裁魏德曼在慕尼黑经济学家校友俱乐部，就危机经济学发表讲话

2030 - 美联储一周资产负债表

2245 - 新西兰5月食品价格指数(完)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张涛; 审校 白云)

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