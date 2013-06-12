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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 06:31 BJT

更新版-纽约汇市：美元普跌，受美联储政策前景的不确定性打压

今日      上日      当日    今年以来   2012年
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 欧元/美元                          1.3336    1.3314     +0.17     +1.08    1.3194
 美元/日圆                           96.00     96.01     -0.01    +10.68     86.74
 欧元/日圆                          128.06    127.84     +0.17    +11.89    114.45
 美元/瑞郎                          0.9203    0.9244     -0.44     +0.52    0.9155
 英镑/美元                          1.5677    1.5646     +0.20     -3.53    1.6251
 美元/加元                          1.0207    1.0184     +0.23     +2.88    0.9921
 澳元/美元                          0.9480    0.9424     +0.59     -8.78    1.0393
 欧元/瑞郎                          1.2278    1.2309     -0.25     +1.68    1.2075
 欧元/英镑                          0.8503    0.8508     -0.06     +4.79    0.8114
 新西兰元/美元                      0.7986    0.7872     +1.45     -3.59    0.8283
 美元/挪威克朗                      5.7553    5.7719     -0.29     +3.46    5.5630
 欧元/挪威克朗                      7.6741    7.6879     -0.18     +4.55    7.3403
 美元/瑞典克朗                      6.5123    6.5466     -0.52     +0.21    6.4986
 欧元/瑞典克朗                      8.6864    8.7182     -0.36     +1.27    8.5777
                                                                                  
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以
 此为基准计算。
 (完)
      
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 (编译 李军; 审校 利棣儿)

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