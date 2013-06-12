全球航运：波罗的海乾散货运价指数连涨五日，因大型船舶运费上涨

路透6月12日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三连续第五日上涨，因海岬型和巴拿马型船舶运费上涨。

波罗的海乾散货运价指数 上涨22点，或2.67%，至847点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上扬48点或3.48%至1,427点。日均获利增加503美元至6,300美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升31点或3.99%，至808点。日均获利上升258美元至6,437美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

“南美谷物季节取得成功后，夏季淡季的影响在悄然影响乾散货航运需求。幸运的是，稳健需求在支撑乾散货运行业，不过运能过剩的严重程度使得获利全面复苏的那天变得更遥远。”船舶协会BIMCO的首席航运分析师Peter Sand称。