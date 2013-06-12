《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月12日

全球金市：金价料创一年来最佳季度表现，受政治面不确定性支撑
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新 收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 55.85 -1.83 -3.17 2095679 搜狐 64.10 -0.48 -0.74 366173 网易 60.94 -1.81 -2.88 613397 百度 97.51 -1.92 -1.93 3638383 亚信科技 11.65 -0.03 -0.26 151676 台湾 台湾积体电 18.36 -0.16 -0.86 1329336 路 联电 2.18 +0.00 +0.00 171577 日月光 4.07 -0.06 -1.45 116300 硅品精密 5.71 -0.05 -0.87 425841 和信超媒体 1.02 +0.02 +2.00 16019 友达 4.13 -0.06 -1.43 135483 中华电信 31.85 -0.10 -0.31 54037 台湾国际航 34.09 -0.26 -0.76 1206312 电 香港 中国移动 50.12 -0.60 -1.18 175652 中国联通 13.28 -0.12 -0.90 69344 中国电信 46.78 -0.22 -0.47 22523 中芯国际 3.94 -0.04 -1.01 70242 电讯盈科 4.63 -0.11 -2.32 2016 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (整理 徐文焰)
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透上海3月31日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(4月5日)招标增发至多70 亿元人民币固息扶贫专项金融债，期限五年;该行上日曾公告，当日同时招标增发的还有两 期固息债，规模不超过100亿元人民币，期限包括一年及10年。 上述三期债中，五年期品种为该行2016年第13期 扶贫专项金融债的增 发债，票面利率为2.98%；一年及10年分别为今年第一期 和第五期<CN17040 5=CFXS>第10次增发债，票面利率3.20%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第1/5期、2016年第13期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：各50亿；5年：70亿 期限/计息方式 1//5/10年固息 招标时间 4月5日下午14:
路透北京3月31日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。