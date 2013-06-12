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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 06:27 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月12日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新   
 收盘价：                                                
                                                                 
 公司名       股票代码      收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                             
 中国                                                    
 新浪                         55.85     -1.83     -3.17   2095679
 搜狐                         64.10     -0.48     -0.74    366173
 网易                         60.94     -1.81     -2.88    613397
 百度                         97.51     -1.92     -1.93   3638383
 亚信科技                     11.65     -0.03     -0.26    151676
                                                                 
 台湾                                                    
 台湾积体电                   18.36     -0.16     -0.86   1329336
 路                                                      
 联电                          2.18     +0.00     +0.00    171577
 日月光                        4.07     -0.06     -1.45    116300
 硅品精密                      5.71     -0.05     -0.87    425841
 和信超媒体                    1.02     +0.02     +2.00     16019
 友达                          4.13     -0.06     -1.43    135483
 中华电信                     31.85     -0.10     -0.31     54037
 台湾国际航                   34.09     -0.26     -0.76   1206312
 电                                                      
                                                                 
 香港                                                    
 中国移动                     50.12     -0.60     -1.18    175652
 中国联通                     13.28     -0.12     -0.90     69344
 中国电信                     46.78     -0.22     -0.47     22523
 中芯国际                      3.94     -0.04     -1.01     70242
 电讯盈科                      4.63     -0.11     -2.32      2016
 (完)
    
      
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    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          

 (整理 徐文焰)

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