欧洲经济指标预测--6月13日-6月20日****

人民币衍生品：境内美元掉期曲线续下移，对人民币紧张的担忧有所缓解
路透北京3月31日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 6月10日当周 6月13日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国批发(趸售)物价指数(较前月) 5月 -- -0.2% (较上年同期) -- -0.4% 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 5月 -- +0.2% 瑞士生产者/进口物价(较上年同期) -- -0.1% 6月14日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 欧元区就业人口(较上季) 第一季 -- -0.3% (较上年同期) -- -0.8% 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 5月终值 +0.1% -0.1% (较上年同期) +1.4% +1.4% * 6月17日当周 6月17日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 4月 -- 顺差6.07 意大利全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差32.37 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 4月 -- 顺差229 0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第一季 -- +1.3% 欧元区薪资(较上年同期) -- +1.4% 6月18日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 -- +0.2% 英国消费者物价指数(CPI)(较上年同期 -- +2.4% 英国零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.3% 英国零售物价指数(RPI)(较上年同期) -- +2.9% 英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- +0.3% 英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较上年同期 -- +2.9% ) 0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 5月 -- -2.3% 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较上年同期) -- -0.10% 英国PPI产出物价(较前月) -- -0.1% 英国PPI产出物价(较上年同期) -- +1.1% 英国PPI核心产出物价(较前月) -- +0.1% 英国PPI核心产出物价(较上年同期) -- +0.8% 0900 德国ZEW经济景气指数 6月 -- 36.4 ZEW现况指数 -- 8.9 6月19日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英国央行货币政策委员会投票结果(升息-不变-降息) 6月 -- 0-9-0 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 6月 -- 正2.2 6月20日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -- -0.2% 德国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) -- +0.1% 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 5月 -- 顺差17.28 0658 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 -- 46.4 法国Markit服务业PMI -- 44.3 法国Markit综合PMI -- 44.6 0728 德国Markit制造业PMI 6月初值 -- 49.4 德国Markit服务业PMI -- 49.7 德国Markit综合PMI -- 49.9 0730 瑞士三个月LIBOR利率目标 第二季 0.13% 0.25% 0758 欧元区Markit制造业PMI 6月初值 -- 48.3 欧元区Markit服务业PMI -- 47.2 欧元区Markit综合PMI -- 47.7 0800 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 4月 -- +1.60% 意大利工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- -10.00% 0800 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 4月 -- -0.90% 意大利工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- -7.60% 0830 英国零售销售(较前月) 5月 -- -1.3% 英国零售销售(较上年同期) -- +0.5% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 6月 -- 负20 1400 欧元区消费者信心指数 6月 -- 负21.90 (完)
路透北京3月31日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。
0710GMT * 今天英国将公布很多数据，但英镑可能更主要受到月末资金流动的影响 * 料出现欧元/英镑买盘，鉴于欧洲盘初的走势或许买盘会持续 * 欧元/英镑迄今上涨25个跳动点，可能归因于真正的资金流出现之前的投机性买盘 * 出于月底仓位再平衡目的，预计也会出现温和的英镑/美元卖盘 * 但多数交易商仍做空英镑，肯定会抵消上述两者的影响 (完) (编译 王兴亚; 审校 李春喜)
路透首尔3月31日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0722GMT，外资 在韩国股市买超242亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 3 月31日 24.2 30.3 -114.2 ^3 月30日 89.4 -169.2 65.6 3 月29日 -61.8 -26.4 36.8 3 月28日 20.7 -81.8 1.9 3 月27日 36.4 -104.7 16.7 3 月24日 -89.1