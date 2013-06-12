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市场报道 | 2013年 6月 13日 星期四 07:47 BJT

****欧洲经济指标预测--6月13日-6月20日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
    
    * 6月10日当周
      
 6月13日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值         前值
 0600     德国批发(趸售)物价指数(较前月)                                5月          --        -0.2%
                             (较上年同期)                                            --        -0.4%
 0715     瑞士生产者/进口物价(较前月)                                   5月          --        +0.2%
          瑞士生产者/进口物价(较上年同期)                                            --        -0.1%
    
 6月14日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值         前值
 0900     欧元区就业人口(较上季)                                     第一季          --        -0.3%
                      (较上年同期)                                                   --        -0.8%
 0900     欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月)                    5月终值       +0.1%        -0.1%
                                    (较上年同期)                                  +1.4%        +1.4%
    
    
    * 6月17日当周
        
 6月17日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值         前值
 0800     意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                                  4月          --     顺差6.07
          意大利全球贸易收支(亿欧元)                                                 --    顺差32.37
 0900     欧元区贸易收支(亿欧元)                                        4月          --      顺差229
 0900     欧元区劳工成本(较上年同期)                                 第一季          --        +1.3%
          欧元区薪资(较上年同期)                                                     --        +1.4%
      
 6月18日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值         前值
 0830     英国消费者物价指数(CPI)(较前月)                               5月          --        +0.2%
          英国消费者物价指数(CPI)(较上年同期                                         --        +2.4%
          英国零售物价指数(RPI)(较前月)                                              --        +0.3%
          英国零售物价指数(RPI)(较上年同期)                                          --        +2.9%
          英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月)                                --        +0.3%
          英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较上年同期                             --        +2.9%
          )                                                                              
 0830     英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月)                       5月          --        -2.3%
          英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较上年同期)                                --       -0.10%
          英国PPI产出物价(较前月)                                                    --        -0.1%
          英国PPI产出物价(较上年同期)                                                --        +1.1%
          英国PPI核心产出物价(较前月)                                                --        +0.1%
          英国PPI核心产出物价(较上年同期)                                            --        +0.8%
 0900     德国ZEW经济景气指数                                           6月          --         36.4
              ZEW现况指数                                                            --          8.9
        
 6月19日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值         前值
 0830     英国央行货币政策委员会投票结果(升息-不变-降息)                6月          --        0-9-0
 0900     瑞士ZEW投资者信心指数                                         6月          --        正2.2
          
 6月20日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值         前值
 0600     德国生产者物价指数(PPI)(较前月)                               5月          --        -0.2%
          德国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                                        --        +0.1%
 0600     瑞士贸易收支(亿瑞郎)                                          5月          --    顺差17.28
 0658     法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)                       6月初值          --         46.4
          法国Markit服务业PMI                                                        --         44.3
          法国Markit综合PMI                                                          --         44.6
 0728     德国Markit制造业PMI                                       6月初值          --         49.4
          德国Markit服务业PMI                                                        --         49.7
          德国Markit综合PMI                                                          --         49.9
 0730     瑞士三个月LIBOR利率目标                                    第二季       0.13%        0.25%
 0758     欧元区Markit制造业PMI                                     6月初值          --         48.3
          欧元区Markit服务业PMI                                                      --         47.2
          欧元区Markit综合PMI                                                        --         47.7
 0800     意大利工业订单(较前月)(经季节调整)                            4月          --       +1.60%
          意大利工业订单(较上年同期)(未经季节调整)                                   --      -10.00%
 0800     意大利工业销售(较前月)(经季节调整)                            4月          --       -0.90%
          意大利工业销售(较上年同期)(未经季节调整)                                   --       -7.60%
 0830     英国零售销售(较前月)                                          5月          --        -1.3%
          英国零售销售(较上年同期)                                                   --        +0.5%
 1000     英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                               6月          --         负20
 1400     欧元区消费者信心指数                                          6月          --      负21.90
    
    (完)

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