美国与加拿大经济指标预测--6月13日-6月20日****

人民币衍生品：境内美元掉期曲线续下移，对人民币紧张的担忧有所缓解
路透北京3月31日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： *6月10日当周 6月13日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国进口物价(较前月) 5月 持平 -0.5% 美国出口物价(较前月) 持平 -0.7% 1230 美国零售销售(较前月) 5月 +0.4% +0.1% 美国扣除汽车零售销售(较前月) +0.3% -0.2% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月8日当周 34.5 34.6 美国初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.25 美国续请失业金人数(万人) 6月1日当周 297.5 295.2 1230 加拿大产能利用率 第一季 81.5% 80.7% 1230 加拿大新屋价格指数 4月 +0.1% +0.1% 1400 美国企业库存(较前月) 4月 +0.3% 持平 6月14日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国经常账收支(亿美元) 第一季 赤字1,097 赤字1,104 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 +0.1% -0.7% 美国PPI(较上年同期) +1.4% +0.6% 美国核心PPI(较前月) +0.1% 0.1% 美国核心PPI(较上年同期) +1.7% +1.7% 1230 加拿大制造业销售 4月 +0.3% -0.3% 1315 美国工业生产(较前月) 5月 +0.2% -0.5% 美国制造业产出(较前月) +0.1% -0.4% 美国产能利用率 77.9% 77.8% 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 6月初值 84.5 84.5 美国路透/密西根大学消费者现况指数 96.0 98.0 美国路透/密西根大学消费者预期指数 76.0 75.8 1430 美国ECRI一周领先指标 6月7日当周 -- 130.9 *6月17日当周 6月17日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 6月 负0.5 负1.43 1300 美国整体资本净流入(亿美元) 4月 -- 21 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 6月 正45 正44 6月18日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月15日当周 -- -2.7% 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.1% -0.4% 美国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) -- +1.1% 美国扣除食品与能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1% 美国扣除食品与能源的核心CPI(较上年同期) -- +1.7% 1230 美国实质所得(较前月) 5月 +0.1% 持平 1230 美国房屋开工年率(万户) 5月 92.4 85.3 美国建筑许可年率(万户) 98.0 100.5 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月15日当周 -- +2.8% 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 5月 -- +0.2% 6月19日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款指数 6月14日当周 -- 670.7 美国再融资指数 -- 3322.3 1230 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 4月 -- +0.3% 1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议 -- 0-0.25% 6月20日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月15日当周 -- -- 美国初请失业金人数四周均值(万人) -- -- 美国续请失业金人数(万人) 6月8日当周 -- -- 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 52.5 52.3 1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 501 497 1400 美国领先指标 5月 +0.2% +0.6% 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 6月 负0.2 负5.2 2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 5月 -- 1.08 (完)
路透北京3月31日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。
0710GMT * 今天英国将公布很多数据，但英镑可能更主要受到月末资金流动的影响 * 料出现欧元/英镑买盘，鉴于欧洲盘初的走势或许买盘会持续 * 欧元/英镑迄今上涨25个跳动点，可能归因于真正的资金流出现之前的投机性买盘 * 出于月底仓位再平衡目的，预计也会出现温和的英镑/美元卖盘 * 但多数交易商仍做空英镑，肯定会抵消上述两者的影响 (完) (编译 王兴亚; 审校 李春喜)
路透首尔3月31日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0722GMT，外资 在韩国股市买超242亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 3 月31日 24.2 30.3 -114.2 ^3 月30日 89.4 -169.2 65.6 3 月29日 -61.8 -26.4 36.8 3 月28日 20.7 -81.8 1.9 3 月27日 36.4 -104.7 16.7 3 月24日 -89.1