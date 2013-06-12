美国与加拿大经济指标预测--6月13日-6月20日****

《汇市简讯》月末资金流动可能主导英镑今日走势

0710GMT * 今天英国将公布很多数据，但英镑可能更主要受到月末资金流动的影响 * 料出现欧元/英镑买盘，鉴于欧洲盘初的走势或许买盘会持续 * 欧元/英镑迄今上涨25个跳动点，可能归因于真正的资金流出现之前的投机性买盘 * 出于月底仓位再平衡目的，预计也会出现温和的英镑/美元卖盘 * 但多数交易商仍做空英镑，肯定会抵消上述两者的影响 (完) (编译 王兴亚; 审校 李春喜)