USDA月报：6月12日全球农作物主要信息

全球金市：金价料创一年来最佳季度表现，受政治面不确定性支撑
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透6月12日 - 美国农业部(USDA)周三公布的月度全球农作物供需报告中主要资讯如下:
全球供需预估
2013/14 2012/13
6月 5月 6月 小麦(百万吨)
澳洲产量 24.50 24.50 22.08
澳洲出口 17.00 17.00 19.00
阿根廷产量 13.00 13.00 11.00
阿根廷出口 7.00 7.00 5.00
欧盟产量 137.44 138.77 132.06
欧盟出口 18.50 17.00 22.00
加拿大产量 29.00 29.00 27.20
加拿大出口 19.00 18.50 18.80
中国产量 121.00 121.00 120.60
中国进口 3.50 3.50 3.20 大豆(百万吨)
巴西产量 85.00 85.00 82.00
巴西出口 41.50 41.50 37.90
巴西进口 0.05 0.05 0.24
阿根廷产量 54.50 54.50 51.00
阿根廷出口 12.00 12.00 7.80
中国进口 69.00 69.00 59.00 豆油(百万吨)
中国进口 1.60 1.60 1.40
玉米(百万吨)
阿根廷产量 27.00 27.00 26.50
阿根廷出口 18.50 18.50 19.00
南非产量 13.00 13.00 12.20
南非出口 2.00 2.00 1.90
中国产量 212.00 212.00 205.60
中国出口 0.05 0.05 0.05
中国进口 7.00 7.00 3.00 棉花(百万包)
中国产量 34.00 34.00 35.00
中国年末库存 58.93 58.18 50.01
中国出口 0.08 0.08 0.08
中国进口 11.00 12.00 20.00
印度产量 27.00 27.00 26.50 (完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张涛; 审校 白云)
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