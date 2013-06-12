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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 07:31 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示，外资将卖超610万股

路透东京6月13日 - 以下为日本股市周四开市前，六家外资券商的下
单情况：   
            
 日股(单位：百万股)
 
 卖单              22.5
 买单              16.4
    ----------------
 净卖               6.1
 单     
  (完)

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