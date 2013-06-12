《中国报摘》--中国证券报6月13日

全球金市：金价料创一年来最佳季度表现，受政治面不确定性支撑
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
* 头版头条:
--中国国家统计局、中国人民银行日前公布数据显示，5月CPI同比上涨2.1%低于预期，社会融资规模、新增信贷双双回落。分析人士认为，通胀压力下行，当前货币政策仍有保持相对宽松的空间；但结合“激活货币信贷存量支持经济发展”的表述，出现明显宽松的可能性有限。
* 其他:
--万博基金研究中心数据显示，上周主动股票型基金平均仓位为80.10%，较前一周下降逾3个百分点，其中主动减仓1.33个百分点。
--国泰与华安两家基金公司的黄金ETF(交易所上市基金)及其联接基金日前已获证监会批准发行，基金市场将迎来首批黄金ETF产品。
--新希望集团董事长刘永好表示，当大家都意识到下半年猪肉价格可能有变化的时候，不论政府还是企业以及各相关环节，都将基于这种变化预期采取相应措施，使猪肉价格变得相对平稳。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 曾祥进)
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透上海3月31日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(4月5日)招标增发至多70 亿元人民币固息扶贫专项金融债，期限五年;该行上日曾公告，当日同时招标增发的还有两 期固息债，规模不超过100亿元人民币，期限包括一年及10年。 上述三期债中，五年期品种为该行2016年第13期 扶贫专项金融债的增 发债，票面利率为2.98%；一年及10年分别为今年第一期 和第五期<CN17040 5=CFXS>第10次增发债，票面利率3.20%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第1/5期、2016年第13期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：各50亿；5年：70亿 期限/计息方式 1//5/10年固息 招标时间 4月5日下午14:
路透北京3月31日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。