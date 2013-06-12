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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 07:51 BJT

《中国报摘》--中国证券报6月13日

* 头版头条:

--中国国家统计局、中国人民银行日前公布数据显示，5月CPI同比上涨2.1%低于预期，社会融资规模、新增信贷双双回落。分析人士认为，通胀压力下行，当前货币政策仍有保持相对宽松的空间；但结合“激活货币信贷存量支持经济发展”的表述，出现明显宽松的可能性有限。

* 其他:

--万博基金研究中心数据显示，上周主动股票型基金平均仓位为80.10%，较前一周下降逾3个百分点，其中主动减仓1.33个百分点。

--国泰与华安两家基金公司的黄金ETF(交易所上市基金)及其联接基金日前已获证监会批准发行，基金市场将迎来首批黄金ETF产品。

--新希望集团董事长刘永好表示，当大家都意识到下半年猪肉价格可能有变化的时候，不论政府还是企业以及各相关环节，都将基于这种变化预期采取相应措施，使猪肉价格变得相对平稳。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 边竞; 审校 曾祥进)

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