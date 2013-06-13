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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 08:30 BJT

金砖国家：6月12日股汇市收盘纵览

路透6月13日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月12日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收平，报954.38点。

中国股市：休市。

香港股市：休市。

中国汇市：休市。

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印度股市：连续第二日下跌，触及4月18日以来最低收位，Axis Bank等银行股下滑，因5月的高通胀基本上排除了下周降息的可能。指标BSE指数 跌0.53%或101.87点，报19,041.13点。NSE指数 跌0.49%或28.60点，报5,760.20点。

印度汇市：印度卢比上扬，终止五日连跌走势，惠誉上调印度主权评等展望，协助缓和投资人紧张情绪。此前因债市资金大规模外流，让卢比近日频创纪录新低。卢比兑美元 收报57.79/80卢比，较周二收盘价58.39/40上涨1%，盘中曾高见57.7250。

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俄罗斯股市：休市。MSCI明晟俄罗斯指数 升0.79%至690.54点。

俄罗斯汇市：休市。

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巴西股市：收在近两年低点，巴西圣保罗交易所Bovespa指数 收低1.18%至49,180.58点，为2011年8月以来最低。

拉美汇市：雷亚尔走势震荡，市场关注巴西政策走向。

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南非股市：在上日挫跌后回升，跟进全球股市全面上涨走势，但投资人仍对主要国家央行的刺激措施计划感到不安。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收高0.41%至35,401.32点。综合指数 升0.37%，至39,766.53点。两指数上日均挫跌逾3%。

南非汇市：兰特因南非总统言论而连续第二日走高，但前景依然脆弱。 (完) (编译 王冠中; 审校 李爽)
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