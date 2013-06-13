金砖国家：6月12日股汇市收盘纵览

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，受益于需求坚挺
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
路透6月13日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月12日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收平，报954.38点。
中国股市：休市。
香港股市：休市。
中国汇市：休市。
========================================================================================
印度股市：连续第二日下跌，触及4月18日以来最低收位，Axis Bank等银行股下滑，因5月的高通胀基本上排除了下周降息的可能。指标BSE指数 跌0.53%或101.87点，报19,041.13点。NSE指数 跌0.49%或28.60点，报5,760.20点。
印度汇市：印度卢比上扬，终止五日连跌走势，惠誉上调印度主权评等展望，协助缓和投资人紧张情绪。此前因债市资金大规模外流，让卢比近日频创纪录新低。卢比兑美元 收报57.79/80卢比，较周二收盘价58.39/40上涨1%，盘中曾高见57.7250。
========================================================================================
俄罗斯股市：休市。MSCI明晟俄罗斯指数 升0.79%至690.54点。
俄罗斯汇市：休市。
========================================================================================
巴西股市：收在近两年低点，巴西圣保罗交易所Bovespa指数 收低1.18%至49,180.58点，为2011年8月以来最低。
拉美汇市：雷亚尔走势震荡，市场关注巴西政策走向。
========================================================================================
南非股市：在上日挫跌后回升，跟进全球股市全面上涨走势，但投资人仍对主要国家央行的刺激措施计划感到不安。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收高0.41%至35,401.32点。综合指数 升0.37%，至39,766.53点。两指数上日均挫跌逾3%。
南非汇市：兰特因南非总统言论而连续第二日走高，但前景依然脆弱。 (完) (编译 王冠中; 审校 李爽)
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7