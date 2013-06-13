《美债周四展望》长债价格下滑，关注30年期公债标售与零售销售报告

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文内容)
* 美国10年期公债标售结果有好有坏
* 周四财政部将发售30年期公债
* 美联储买入9.16亿美元公债
路透纽约6月12日 - 美国公债价格周三下滑，因投资人为本周公债发售预留空间，由于本周财政部供应长债，长债今日跑输。
今日美国财政部续发210亿美元10年期公债，结果有好有坏，一级交易商认购不积极。
今日标售的投标倍数为2.53，远低于之前一年均值2.92和之前四次续发10年期公债的3.01，Stone & McCarthy Research Associates固定收益分析师John Canavan表示。
交易商还指出，今日标售的背景明显不同于上次财政部发售10年期公债。
美国康涅狄格州斯坦福德苏格兰皇家银行董事总经理John Briggs表示，上次财政部发售10年期公债时收益率较目前水准低约40个基点。
他指出，鉴于全球目前正出脱汇市、商品、股市和美国公债仓位带来的重大阻力，周三的标售进行得算相当顺利。
周四，财政部将发售130亿美元30年期公债，之前政府还将发布周度初请失业金和5月零售销售数据。
分析师表示，5月零售销售报告可能在1700GMT发售30年期公债前再度改变市况。
若报告较预期疲弱，可能推高公债价格，打压收益率。而强于预期的零售销售报告则会拖累公债价格，推高收益率。
周三，指标10年期公债 价格跌12/32，收益率报2.227%，略低于日高，且低于周二触及的14个月高位2.293%。
30年期公债 跌近一大点，收益率由周二尾盘的3.319%升至3.370%。周二30年期公债收益率升至3.433%的2012年4月来最高。
路透访查的分析师预计5月零售销售增加0.4%，4月为增长0.1%。不计入汽车的零售销售预计增加0.3%。
一些分析师相信，财政紧缩正影响到零售销售，并可能在第二季的余下时间和第三季持续。
“零售销售几乎和就业报告一样重要，”美银美林全球经济研究部门联席主管Ethan Harris表示，“(最近)对零售销售的基准修正显示消费真的放缓。”
分析师将关注零售销售数据，以判断财政紧缩对经济活动的冲击有多大。
在美银美林周三举行的2013年中全球经济研究记者会上，Harris表示，“现在就宣布美国经济的胜利为时过早，”并称美联储今年缩减购债的机率“仅为三成”。
周三，美联储买入9.16亿美元2023年8月至2031年2月到期公债。(完)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透上海4月10日 - 中国青海省财政厅周一公告，将于下周一(17日)招标发行总额76亿 元人民币的一般地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券分别为该省今年第一至四期一般地方债，全部为新增债券。大公国际资信评估 有限公司对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 9.85 4月17日下午2:00-2:40 4月18日 五年 22.05 七年 22.05 10年 22.05
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，香港上市的利 福国际集团有限公司已经签署一笔90亿港元(11.6亿美元)五年期贷款，用 于开发香港九龙区的一个房地产项目。 共有10家银行参贷。该贷款提供的综合收益为100个基点。 中国建设银行担任协调行，中银香港担任额度代理行。贷款协议在4 月5日签署。利福国际集团去年11月底通过间接拥有的全资子公司Leader Bright Ltd以73.88亿港元在九龙买入一块14,159平米的土地。根据利福 国际集团11月23日发布的公告，该地块上将建设一个由两个塔楼组成的百 货商场。利福国际集团在香港经营崇光百货。 评级机构很快对利福国际集团的成功中标产生疑虑。惠誉评级11月28 日将该公司评级从“BBB-”下调至“BB+”，称预计该公司收购该地块后 ，杠杆比例将扩大逾一倍。惠誉预计该公司未来几年的净杠杆比率将高居 5.7–6.0倍，2015年底时为2.3倍。 利福国际集团在2016年7月签署一笔80亿港元的五年期再融资贷款， 该贷款提供的最高综合收益为95