中国基金：弘毅投资入股SMG旗下影视产业平台，并合组影视投资基金

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，受益于需求坚挺
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
路透上海6月13日 - 据上海证券报周四报导，中国知名私募股权投资基金--弘毅投资将入股上海东方传媒集团有限公司（SMG）下属的影视产业运营平台--尚世影业,双方还宣布，将推出首期募资规模30亿元人民币的专项影视投资基金。
“SMG有两个量化指标，第一步是模拟的千亿市值，第二步是收入达到千亿；此外我们企业发展还有三个理念，国际化、证券化、开放化。”上海广播电视台台长、SMG总裁裘新表示，“尚世影业是我们推进改革的一大重点。”
尚世影业近年来建立了从上游的文学剧本孵化、演艺经纪，到下游的制作和发行的全产业链。值得注意的是，尚世影业近年来业绩始终保持两位数增长，其2012年营收增幅超60%。
弘毅投资总裁赵令欢指出，“影视行业或许已经到了一个拐点：未来，带有资源的、主动的、以盈利为目标的资本将持续推动我国影视行业的商业化和产业化。”
尚世影业总经理苏晓称，双方合作的影视专项基金将以项目投资为主，投资方向主要包括电视剧、电影和少部分股权投资。而赵令欢表示，该基金在运作上将有一系列资本创新，如夹层基金、股转债、债权投资、项目股权等。
以营收计，SMG是国内继中央电视台后第二大传媒集团。而弘毅投资是联想控股旗下负责股权投资及管理业务的公司，目前共管理五期美元基金和两期人民币基金，管理资金总规模超过450亿元，出资人包括全国社保基金，中国人寿及高盛 、淡马锡等全球知名投资机构。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7