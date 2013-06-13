表格：外资6月8日止当周在日本股市买超1,136亿日圆

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，受益于需求坚挺
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
路透东京6月13日 - 周四公布的资本流动数据显示，外资在6月8日止当周在日本股市转为买超。
外资该周在日本股市买超1,136亿日圆，前一周则为卖超1,911亿日圆。
日本投资人上周卖超3,869亿日圆海外债券，前一周为卖超11,725亿日圆。
下表为资本流动净值数据细目，单位为10亿日圆，r为修正值：
外资在日本投资：
股市 债市 货币市场
6月2日-6月8日 +113.6 -280.0 +629.3
5月26日-6月1日 -191.1 -119.7 +1,098.9
日本在海外投资：(负值显示卖超，资金流入日本，“r”为修正数据)
股市 债市 货币市场
6月2日-6月8日 -221.8 -386.9 +53.9
5月26日-6月1日 -137.3 -1,172.5 +59.7
(完) (翻译 张荻 审校 白云)
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路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7