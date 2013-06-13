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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 08:14 BJT

表格：外资6月8日止当周在日本股市买超1,136亿日圆

路透东京6月13日 - 周四公布的资本流动数据显示，外资在6月8日止当周在日本股市转为买超。

外资该周在日本股市买超1,136亿日圆，前一周则为卖超1,911亿日圆。

日本投资人上周卖超3,869亿日圆海外债券，前一周为卖超11,725亿日圆。

下表为资本流动净值数据细目，单位为10亿日圆，r为修正值：

外资在日本投资：

股市 债市 货币市场

6月2日-6月8日 +113.6 -280.0 +629.3

5月26日-6月1日 -191.1 -119.7 +1,098.9

日本在海外投资：(负值显示卖超，资金流入日本，“r”为修正数据)

股市 债市 货币市场

6月2日-6月8日 -221.8 -386.9 +53.9

5月26日-6月1日 -137.3 -1,172.5 +59.7

(完) (翻译 张荻 审校 白云)
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